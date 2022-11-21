Склад стройматериалов сгорел в Новосибирске
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Склад сгорел в Новосибирске. Там хранили строительные материалы.
Открытый склад стройматериалов загорелся на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе Новосибирска, сообщили в региональном управлении МЧС 21 ноября.
«Из-за порывов ветра была угроза соседним строениям, пламя быстро распространялось по площади», — рассказали в ведомстве.
По оперативной информации, никто не пострадал.
Огонь удалось локализовать на площади 315 кв. метров. Пламя повредило стройматериалы на открытой территории и внутри склада, но соседние постройки удалось отстоять.
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