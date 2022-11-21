Сенатор-единоросс предложил втрое сократить число охраняемых объектов деревянного зодчества Томска

© t.me/viktorkress. Виктор Кресс
Сенатор-единоросс предложил втрое сократить число охраняемых объектов деревянного зодчества Томска
21 Ноя 2022, 09:25

Список объектов исторического наследия Томска, известного своими деревянными и каменными домами, нужно сократить втрое,заявил сенатор-единоросс Виктор Кресс. Сам Кресс долгое время был местным губернатором.

В Томске сохранилось много домой XVIII—XIX вв.еков, в программу сохранения деревянного зодчества входит 701 объект. Но за последние 10 лет бюджет почти не выделял денег на реконструкцию, а за 2018−2021 годы был отремонтирован только один дом.

«С тех пор как мы начинали работать над этой программой, прошло 25 лет. За это время почернел бы даже вновь построенный деревянный дом, — заявил Кресс РИА „Томск“. — Что говорить о домах, построенных 100 и больше лет назад. Поэтому первое, что нужно сделать, на мой взгляд, — реально пересмотреть тот перечень домов, который мы определили».

По словам Кресса, список охраняемых домов надо сократить в «раза в два-три», потому что части объектов уже якобы нет, а другие «не обладают ценностью в архитектурном плане»: «Если пересмотра списка не сделать, то через десять лет вообще ничего не будет. А этот вопрос должен быть в приоритете для Томской области, потому что таких мест, как Томск, во всем мире по пальцам одной руки пересчитать».

«Для дерева нужен уход, и по-хорошему в тех зданиях, которые мы сейчас ремонтируем, жилья быть не должно. Смотрите, сейчас надо возвращаться и опять ремонтировать те дома, которые мы восстанавливали. Но так как полностью от жилья не уйти, то я бы организовал специальную структуру, которая целевым образом занималась бы обслуживанием и эксплуатацией деревянных домов», — цитирует Кресса агентство.

Кроме того, в Томске с 2016 года действует проект «Дом за рубль». По нему инвесторы могут за свой счет отремонтировать старинные дома под собственные нужды и получить льготу по аренде. По данным мэрии, арендаторам передано более 30 домов.

Томск основан в 1604 году, имеет статус исторического поселения федерального значения.

Виктор Кресс был томским губернатором в 1991-2012 годах. Затем его отправили в Совфед представителем областной администрации. Сейчас он делегирован губернатором Владимиром Мазуром.


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