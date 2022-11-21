СК начал проверку повреждений самолета «Нижний Новгород-Новосибирск»

© S7 Airlines
СК начал проверку повреждений самолета «Нижний Новгород-Новосибирск»
21 Ноя 2022, 10:00

Самолет авиакомпании S7 сел в Новосибирске с повреждениями фюзеляжа. Следственный комитет начал проверку.

Хвостовая часть фюзеляжа самолета Embraer 170, прибывшего рейсом «Нижний Новгород — Новосибирск», оказалась повреждена. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 21 ноября.

Ранее профильный телеграм-канал Aviaincident сообщил, что в корпусе Embraer нашли «сквозное отверстие диаметром 1 см и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия».

СК начал проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).


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