СК начал проверку повреждений самолета «Нижний Новгород-Новосибирск»
© S7 Airlines
Самолет авиакомпании S7 сел в Новосибирске с повреждениями фюзеляжа. Следственный комитет начал проверку.
Хвостовая часть фюзеляжа самолета Embraer 170, прибывшего рейсом «Нижний Новгород — Новосибирск», оказалась повреждена. Об этом сообщили в Восточном управлении СК РФ на транспорте 21 ноября.
Ранее профильный телеграм-канал Aviaincident сообщил, что в корпусе Embraer нашли «сквозное отверстие диаметром 1 см и множество вмятин и сколов лакокрасочного покрытия».
СК начал проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
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