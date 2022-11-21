Тридцатиградусные морозы накроют Новосибирскую область

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В регионы Сибири придут аномальные для ноября холода. Столбик термометра в Новосибирской области понизится до минус 30, в Томской — до минус 37.

Температурный фон на 14−16 градусов ниже нормы ожидает Омскую, Новосибирскую области, юг Красноярского края, Хакасию и другие регионы Западной Сибири, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Юго-запад Сибири и Урал просто посинели от холода — на 14−16 градусов температура в этих регионах ниже нормы. В Челябинской, Курганской областях похолодает со среды до 20−25 градусов мороза. В Омской области также со среды температура будет понижаться до 30−32 градусов мороза, в Новосибирской области — до 29−31 градуса мороза, в Томской области — до 30−37 градусов мороза, даже в Алтайском крае с четверга — до 27−30 градусов мороза», — цитирует Вильфанда агентство.

До -37 градусов также ожидается на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве.

При этом, по данным Западно-Сибирского гидрометцентра, 22 ноября в Новосибирске потеплеет до -6…-8 градусов. А уже ночью 24 ноября местами ожидается до -32.