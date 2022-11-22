Почти все турбазы забронировали на Байкале на зиму

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Практически все турбазы на Байкале забронированы на начало 2023 года. Озеро покроется прозрачным льдом.

На февраль-март 2023 года забронированы почти все туристические базы на Байкале, сообщил зампредседателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов агентству ТАСС. На этот период, когда озеро покрывается льдом, традиционно приходится туристический пик

«Насколько брони подтверждены туристами, это пока вопрос открытый. Какой-то поток туристов, конечно, будет, но вопрос, насколько он будет массовым», — отметил Копылов.



При этом на новогодние праздники ажиотажного спроса на Байкал нет.

«Ввиду того, что отменяются и сокращаются многие новогодние мероприятия, у людей есть опасения, насколько будет уместным празднование Нового года в той или иной ситуации. Но у нас и в более спокойные годы разгар бронирований новогодних мероприятий приходился где-то на начало декабря», — добавил эксперт.

В феврале на Байкале устанавливается прочный лед, по которому передвигаются, в том числе на машинах. Ключевая особенность байкальского льда в том, что он чистый и прозрачный.