Проект добычи газа из угольных пластов в Кузбассе хотят освободить от налогов

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Проект добычи газа из угольных пластов в Кузбассе хотят освободить от налогов
22 Ноя 2022, 07:09

Власти вернулись к обсуждению проекта добычи метана из угольных пластов в Кузбассе. На регион приходится четверть объемов этого газа в РФ.

Власти Кемеровской области снова заговорили о проекте добычи газа-метана. Депутат Госдумы от Кузбасса Дмитрий Исламов направил на согласование в правительство РФ законопроект, освобождающий добычу метана из угольных пластов от налога на прибыль, сообщил губернатор Сергей Цивилёв.

«Кроме того, правительством Кузбасса совместно с ООО „Газпром добыча Кузнецк“ в адрес Минэнерго и Минэкономразвития России направлен пакет документов для включения метана угольных пластов в качестве отдельного вида продукции в ОКПД и подготовки соответствующего изменения в „Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности“», — уточнили в пресс-службе облправительства.

Тема обсуждается с 2007 года. Разведанные запасы метана угольных пластов в Кузбассе составляют около 13 трлн куб. метров. Это примерно четверть от всех запасов этого газа в РФ (50 трлн кубометров). Общемировые запасы шахтного метана, по оценкам МАГАТЭ на 2011 год, составляли 260 трлн кубометров.

Еще в 2007 году «Газпром» обещал начать добывать метан в Кузбассе с 2009 года. Региональные власти тогда еще во главе с Аманом Тулеевым оценивали годовую добычу газа в 4-5 млрд кубометров, но никакие работы так и не начались. Газ хотели направить на нужды энергетики Кузбасса, соседних регионов, и даже Южного Урала, чтобы заместить поставки с Ямала.


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