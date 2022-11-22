Сержант получил два года за расстрел военнослужащего в Хакасии

22 Ноя 2022, 07:26

Военнослужащий признан виновным в убийстве сослуживца по неосторожности в Хакасии. Он пытался предотвратить конфликт с помощью автомата.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело младшего сержанта ВС РФ Алика Монгуша. Его обвиняли по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием, повлекшее по неосторожности смерть), говорится в карточке дела.

«Военнослужащий с целью предотвратить конфликт, возникший между сослуживцами, взял автомат, чтобы произвести выстрелы в воздух, — рассказали в пресс-службе военных судов Сибири 22 ноября. — Сослуживец Монгуша, желая помешать, схватил его сзади за предплечья. При этом сержант, непроизвольно направив оружие на другого сослуживца, произвел несколько неприцельных выстрелов».

Сослуживец погиб на месте.

Суд приговорил Монгуша к двум годам колонии-поселения. Решение пока не вступило в силу.


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