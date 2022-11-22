Алтайские власти опубликовали извинения мобилизованного за жалобы на плохое обеспечение

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Мобилизованный из Алтайского края с позывным «Яндекс» извинился за жалобы на плохое обеспечение. Ранее он говорил, что покупает обмундирование за свой счет.

Алтайское краевое управление печати и массовых коммуникаций опубликовало видео с извинениями мобилизованного с позывным «Яндекс».

«Неправильно понял командование, недопонял, где-то мы стояли в очереди на какое-то вещевое довольствие. Вещевое довольствие получил в полном масштабе, новенькое, удобненькое, — рассказл мужчина на видео. — Получил каску, оружие — все в полном объеме мной получено. Поспешные выводы сделал и прошу меня простить и понять, так как ситуация сложная и все мы очень переживаем и хотим вернуться домой».

Мобилизованный передал командованию «спасибо за проявленное неравнодушие».

Ранее группа мобилизованных из Алтайского края пожаловалась губернатору Виктору Томенко на плохое обеспечение. Мужчина с позывным «Яндекс», в частности, говорил, что покупает обмундирование на свои деньги, а на сборах якобы не велась подготовка.

По данным «Бийского рабочего», на днях мотострелковую дивизию в Тоцком, где сейчас находятся мобилизованные из Алтайского края, посетили представители Минобороны из Москвы. После этого начались занятия по военной подготовке.