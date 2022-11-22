Получивший медаль «За отвагу» при «спецоперации» хакасский военный подделал права

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Получивший медаль «За отвагу» при «спецоперации» хакасский военный подделал права
22 Ноя 2022, 12:20

Военнослужащий из Хакасии подделал автомобильные права. Он получил медаль во время «спецоперации» в Украине и отделался штрафом.

Абаканский гарнизонный военный суд рассмотрел уголовное дело военнослужащего Максима Почеряева. Его обвинили в подделке водительских прав (ч. 3 ст. 273 УК), обратила внимание Тайга.инфо.

В январе 2020 года Почеряев, находясь в Красноярске, купил поддельные права категорий «В» и «М» за 25 тыс. рублей через интернет. Документ он хранил дома в Хакасии, говорится в опубликованном решении суда.

Весной 2022 года Почеряев участвовал в «спецоперации». 7 апреля он получил «тяжелое минно-взрывное ранение». В июне президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении военнослужащего медалью «За отвагу».

Тогда же, в июне 2022 года во время отпуска, Почеряев купил автомобиль Mitsubishi Lancer. А 12 июля дал покататься на нем своей тете, которую задержали сотрудники ГИБДД (обстоятельства задержания в решении суда не указаны).

На следующий день Почеряев приехал в отдел ГИБДД по Таштыпскому району Хакасии с заявлением о выдаче задержанной машины и предоставил инспектору те самые поддельные права, которые купил в 2020-м.

Полицейский установил, что документ ненастоящий.

Почеряев признал вину и в суде попросил закрыть дело с назначением штрафа. Гособвинение возражало и указывало на «общественную опасность деяния, совершенного Почеряевым в условиях проводимой в государстве политики по повышению престижа военной службы и статуса каждого военнослужащего».

Но суд встал на сторону Почеряева, который «по службе характеризуется положительно, принимал участие в специальной операции на территории Украины, где получил тяжелое ранение и совершил подвиг, за который был удостоин государственной награды». Это, по мнению суда, «свидетельствует о том, что подсудимый причиненный совершенным им преступлением вред загладил».

В итоге уголовное дело было прекращено с назначением судебного штрафа в размере 25 тыс. рублей.

Военную службу Почеряев намерен продолжить.


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