Тезка экс-совладельца крупного застройщика получил в собственность берег Оби

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Тезка экс-совладельца крупного застройщика получил в собственность берег Оби
22 Ноя 2022, 12:29

Прокуратура через суд добилась лишения новосибирца права собственности на прибрежный участок в районе Заельцовского парка. Владелец участка является тезкой бывшего учредителя девелопера «Вира Строй». В регионе это не единственный случай «приватизации» берега, прокуратурой подано еще порядка 15 исков.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура через суд оспорила право собственности на часть прибрежной территории в районе Заельцовского парка.

«В нарушение требований водного и земельного законодательств этот земельный участок сформирован в границах береговой полосы реки Обь. В силу закона основания для нахождения части водного объекта в собственности физического лица отсутствуют, поскольку это нарушает права граждан на свободный доступ к водному объекту и его береговой полосе и противоречит интересам Российской Федерации как собственника водного объекта», — прокомментировали в ведомстве.

По данным Тайги.инфо, общая площадь участка свыше 4,5 тыс. кв. метров, спорным оказалась территория на самом берегу — 369 кв. метров.

Согласно данным ЕГРН, участок расположен в районе улицы 91-й Перекат и зарегистрирован на Сергея Алексеева, он полный тезка бывшего совладельца строительной компании «Вира Строй». Назначение земли — причалы для маломерных судов.

Прокурор направил в Заельцовский районный суд иск о признании отсутствующим права собственности на земельный участок. Суд удовлетворил требования.

Управлением Росреестра земельный участок снят с государственного регистрационного учета.

Всего, в суды прокуратурой подано порядка 15 аналогичных истоков, уточнили Тайге.инфо в ведомстве.

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