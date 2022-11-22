«Инвитро» открыла 200-й филиал в Сибири

22 Ноя 2022, 10:32

Медицинская компания «Инвитро» открыла 200-й офис в Сибири. Очередной филиал расположился в Верх-Туле.

Медицинский офис «Инвитро» открылся в Верх-Туле под Новосибирском, сообщила пресс-служба компании.

«Всего сеть насчитывает более 1800 медицинских офисов в пяти странах. В 2021 году „Инвитро“ открыла более 200 медицинских офисов в странах присутствия. Такому активному росту способствовала политика развития сети, при которой работа с франчайзи ведется точно так же, как и с собственными офисами: обеспечивается маркетинговая и организационная поддержка, проводится дополнительное обучение персонала медицинского офиса», — утверждают в компании.

«Открывая медицинский офис в селе Верх-Тула, „Инвитро“ делает важный шаг из больших городов в малые населенные пункты», — считает гендиректор «Инвитро-Сибирь» Александр Хамидулин.

Инвестиции для открытия медицинского офиса в регионах на сегодняшний день составляют от 3,5 до 4,2 млн рублей. Средний срок окупаемости — три года.


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