Второе уголовное дело завели на главу Сузунского района

© прокуратура Новосибирской области
Второе уголовное дело завели на главу Сузунского района
22 Ноя 2022, 14:07

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы Сузунского района Новосибирской области. Ей вменяют ущерб в 29 млн рублей за разрушение здания, построенного в рамках госпрограммы. Это второе дело главы района за последний месяц. Ранее Лилию Некрасову взяли под арест.

В прокуратуре рассказали об итогах проверки законности расходования бюджетных денежных средств в ходе реализации подпрограммы «Чистая вода» государственной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015—2022 годах».

«Установлено, что в рамках указанной государственной программы в Сузуне осуществлялось строительство канализационных очистных сооружений. При этом строительство производилось с нарушениями строительных требований, о чем главе Сузунского района было известно, однако никаких мер в связи с этим она не предприняла. В результате произошло разрушение здания канализационных очистных сооружений, чем бюджету причинен ущерб в размере более 29 млн рублей», — сообщили в ведомстве.

По материалам проверки в отношении главы Сузунского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Сузунский район с 2017 года возглавляла Лилия Некрасова, ее назначили по представлению конкурсной комиссии, которая состояла из из представителей губернатора и местных депутатов. До этого чиновница несколько лет работала в должности замглавы.

В конце октября Некрасова была задержана по делу о мошенничестве — ей вменили фиктивное трудоустройство супруга.


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