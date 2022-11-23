Школьница провалилась в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы в Омске

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Девочка получила серьезные ожоги при падении в яму из-за прорыва теплотрассы в Омске. Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников муниципальной компании.

12-летняя девочка провалилась в яму, заполненную горячей водой на улице Карбышева в Омске. Там обрушился асфальт, а сотрудник муниципального предприятия «Тепловая компания» не огородили участок, сообщили в региональном управлении СК РФ 23 ноября.

«Потерпевшая с обширными ожогами первой степени госпитализирована, находится в реанимации», — рассказали в СК.



Уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) возбуждено в отношении неустановленных сотрудников муниципального предприятия.