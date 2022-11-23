Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Новосибирской области

Серьезное ДТП произошло на железнодорожном переезде в Новосибирской области. Один человек погиб.

Грузовик КамАЗ с прицепом выехал на пути на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся грузовым поездом, сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.



«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд», — рассказали в РЖД.

Локомотив сошел с путей, повреждена железнодорожная инфраструктура.

«Ожидается задержка грузопассажирского поезда №961 сообщением Камень-на-Оби — Карасук», — уточнили в РЖД.

Водитель грузовика погиб.

