Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком в Новосибирской области
23 Ноя 2022, 08:37
Грузовик КамАЗ с прицепом выехал на пути на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся грузовым поездом, сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.
Водитель грузовика погиб.
Серьезное ДТП произошло на железнодорожном переезде в Новосибирской области. Один человек погиб.
Грузовик КамАЗ с прицепом выехал на пути на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся грузовым поездом, сообщили в Западно-Сибирской железной дороге.
«Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. От удара прицеп автомобиля был отброшен на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд», — рассказали в РЖД.
Локомотив сошел с путей, повреждена железнодорожная инфраструктура.
«Ожидается задержка грузопассажирского поезда №961 сообщением Камень-на-Оби — Карасук», — уточнили в РЖД.
Водитель грузовика погиб.
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