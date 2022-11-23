Пьяный росгвардеец насмерть сбил девочку в Кузбассе и уехал

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Пьяный росгвардеец насмерть сбил девочку в Кузбассе и уехал
23 Ноя 2022, 06:05

Ребенок погиб под колесами машины высокопоставленного росгвардейца в Кемеровской области. Он скрылся с места ДТП.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя командира роты кемеровского филиала нацгвардии по пункту «а, б» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее смерть, сопряженное с оставлением места преступления). Он пьяным сбил девочку 2010 года рождения и скрылся, сообщили в пресс-службе Кемеровского районного суда.

«Ребёнок от полученных травм скончался на месте происшествия», — уточнили в суде.

Известно, что подозреваемый работает в правоохранительных органах более 10 лет. Он отрицает вину и, как считает следствие, «пытался инсценировать, что автомобилем управлял другой человек».

Следствие ходатайствовало об аресте. Суд отправил росгвардейца в СИЗО на два месяца.


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