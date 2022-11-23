Эта пятница будет самой черной. Брусника серьезно снизила цены на 200 квартир

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В России День благодарения не празднуют. Но вторую половину ноября, тем не менее, многие ждут с нетерпением. Логично: это период, когда давно присмотренные вещи можно купить по самой выгодной цене. Квартиры — не исключение.

«Черную пятницу» в последние годы часто критикуют. Главное возражение — что продавцы накануне ноябрьской акции искусственно завышают стоимость товаров, а потом, приписывая привлекательный «минус», возвращают первоначальный ценник. Судя по октябрьскому опросу портала SuperJob, эта мысль близка 67% россиян.

Брусника решила сломать эту практику и сформировала в Новосибирске честный промо-пул из 200 квартир различной площади и комнатности.

«Разнообразие было и остается одним из наших ключевых фокусов, — комментирует руководитель подразделения продаж Брусники в Новосибирске Денис Гузенко. — Эта идея красной нитью проходит через концепции мастер-плана, архитектуры, ландшафта, планировок. Мы не хотим строить типовое однообразное жилье, предполагающее реализацию минимума сценариев. Нам важно, чтобы дом объединял разных людей. Так мы пытаемся избежать сегрегации, создать насыщенную и интересную среду. Ровно тот же подход мы решили применить, формируя промо-пул. В него попали квартиры от 22 до 229 метров, подходящие покупателям с разными потребностями» .

В этом году «Черная пятница» проходит на фоне заявлений Минфина о том, что льготная ипотека заканчивается 31 декабря. Возможно, это последний шанс купить квартиру одновременно со скидкой и по сниженным ставкам. Акция продлится до 30 ноября.

Все квартиры, участвующие в «Черной пятнице» Брусники, можно увидеть здесь. Ниже приведем только три конкретных планировки из пула.

Квартира на вырост

Эта квартира в проекте «Авиатор» подходит для молодой семьи или пожилой пары, которая любит принимать гостей. Большие окна квартиры смотрят на две стороны света и открывают выход на прогулочную террасу с видом в сад.

Летом здесь можно поставить кофейный столик и расставить цветы в горшках, а зимой украсить террасу гирляндами и создать праздничное настроение.

На такой площади легко выделить приватную зону для отдыха и обустроить объединённую зону кухни-гостиной, чтобы принимать гостей или проводить вечера за просмотром фильмов, когда не хочется выходить из дома. Когда в семье появится малыш, родители легко разделят 21 «квадрат» своей спальни на два помещения — так у каждого получится своя комната: одна с панорамным угловым остеклением, вторая с личным выходом на террасу. По этой квартире Брусника сделала 3D-тур.

В Черную пятницу она обойдется новым хозяевам дешевле на 1 млн рублей.

Старая цена:

9 750 000 рублей

Новая цена:

8 750 000 рублей

Дом в городе

Просторная, больше похожая на дом, квартира для большой семьи расположена в проекте «Мылзавод» в самом центре Новосибирска. Архитекторы спроектировали здесь три спальни, гардеробную и многофункциональную гостевую зону с выходом на лоджию.

Кухня-столовая для семейных обедов, гостиная для спокойного отдыха или просмотра киноновинок. При необходимости часть гостевой зоны легко переоборудовать в дополнительную спальню или кабинет.

Квартира расположена в урбан-вилле, это новый формат жилья для Новосибирска. В урбан-виллах за счет небольшого количества квартир и низкой этажности люди знают друг друга и чаще общаются.



В Черную пятницу эта квартира дешевле на 200 тыс. рублей.

Старая цена:

12 млн рублей

Новая цена:

11,8 млн рублей

Много воздуха и света

Главная достопримечательность этой квартиры в микрорайоне «Европейский Берег» — просторная терраса с видом на юг. Летние вечеринки у владельцев террас, по наблюдению Брусники, все чаще проходят на свежем воздухе. А еще здесь удобно расположится коврик для йоги и стол для летних завтраков. Хватит места и для выращивания зелени к столу.

Что делать с террасой зимой? Поставить ёлку, слепить личного снеговика, украсить мерцающими огоньками.

Окна в пол наполняют эту квартиру естественным светом, который, в свою очередь, положительно влияет на самочувствие и настроение. Увеличенная площадь остекления позволяет снизить необходимость в использовании ламп и люстр. Их можно не включать до позднего вечера и экономить на электричестве.

Для удобства хозяев архитекторы спроектировали постирочную и просторную ванную комнату и две ниши для хранения вещей.

В Черную пятницу эту квартиру можно купить дешевле на 450 тыс. рублей.

Старая цена:

7 700 000 рублей

Новая цена:

7 250 000 рублей



