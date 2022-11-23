Томская область стала лидером по росту преступности в России

© Кирилл Канин
Томская область стала лидером по росту преступности в России
23 Ноя 2022, 11:19

Томская область стало лидером по темпам роста преступности среди регионов России. Худшими по раскрываемости оказались Хакасия и Бурятия.

В январе-октябре 2022 года в Томской области зарегистрировано 15943 преступления, следует из опубликованной статистики МВД РФ. Это на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2021-го.

В среднем в России уровень преступности вырос на 0,7%, утверждают в МВД.

Среди сибирских регионов рост числа преступлений также зарегистрирован в Новосибирской области (на 0,9% до 39,6 тыс.)

Худшая раскрываемость отмечена в Чечне (падение на 19,1%), а также в Бурятии (-14,1%) и Хакасии (-14%).


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