Автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом

© прокуратура Новосибирской области
Автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом
23 Ноя 2022, 11:27

Несколько человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом под Искитимом. Транспортное средство улетело с дороги и опрокинулось.

Прокуратура сообщила о проверке после аварии с автобусом, случившемся 23 ноября.

«Рейсовый автобус с 7 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Пострадало несколько человек, которым оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.


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