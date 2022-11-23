Автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом
© прокуратура Новосибирской области
Несколько человек пострадали в аварии с рейсовым автобусом под Искитимом. Транспортное средство улетело с дороги и опрокинулось.
Прокуратура сообщила о проверке после аварии с автобусом, случившемся 23 ноября.
«Рейсовый автобус с 7 пассажирами съехал с дороги и перевернулся. Пострадало несколько человек, которым оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни и здоровью нет», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения и перевозке людей.
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