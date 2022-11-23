Автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом

Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины Хельга Пирогова

Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.