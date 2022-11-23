Сотрудников МЧС Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств

© pixabay.com
Сотрудников МЧС Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств
23 Ноя 2022, 12:26

Троих сотрудников управления МЧС по Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств стоимостью более чем 63 млн рублей.

Двое сотрудников противопожарной службы и работник службы пожаротушения совместно с одним из индивидуальных предпринимателей региона в марте 2021 года разместили контейнер, предназначенный для хранения и эксплуатации майнингового оборудования, на территории АО «Рэил Абакан Вагонмаш».

В апреле 2022 года они под предлогом возмещения задолженности по оказанной ими услуге хранения для сторонней организации похитили 287 майнинговых устройств, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Размер ущерба превысил 63 млн рублей. Полиция по материалам ведомства возбудила уголовное дело по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ).


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины
Хельга Пирогова
Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.
Последние материалы
23 Ноя, 14:00
Новосибирский театр закрыл детский спектакль после доноса
23 Ноя, 12:48
Контрабанду леса в Китай на 1,3 млрд рублей обнаружили в Сибири
23 Ноя, 12:32
Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на путях в Новосибирской области
23 Ноя, 12:26
Сотрудников МЧС Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств
23 Ноя, 11:27
Автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования