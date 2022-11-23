Сотрудников МЧС Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств

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Троих сотрудников управления МЧС по Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств стоимостью более чем 63 млн рублей.

Двое сотрудников противопожарной службы и работник службы пожаротушения совместно с одним из индивидуальных предпринимателей региона в марте 2021 года разместили контейнер, предназначенный для хранения и эксплуатации майнингового оборудования, на территории АО «Рэил Абакан Вагонмаш».



В апреле 2022 года они под предлогом возмещения задолженности по оказанной ими услуге хранения для сторонней организации похитили 287 майнинговых устройств, пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.

Размер ущерба превысил 63 млн рублей. Полиция по материалам ведомства возбудила уголовное дело по факту самоуправства (ст. 330 УК РФ).