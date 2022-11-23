Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на путях в Новосибирской области

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Движение двух пассажирских поездов задержано из-за аварии на путях в Новосибирской области. Поезд врезался в грузовик, водитель которого погиб.

«В результате повреждения инфраструктуры из-за ДТП на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области задержаны два пассажирских поезда: №961 сообщением Камень-на-Оби — Карасук и №970 Иртышское — Камень-на-Оби. Время задержки составляет более 3 часов», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.



Напомним, грузовик «КамАЗ» с прицепом выехал на пути на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся грузовым поездом. Состав врезался в машину, прицеп которой отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд.



В итоге с путей сошли два локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы. Задействовано около 200 железнодорожников. Движение на участке прервано.



Восточное управление СК РФ на транспорте объявило доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою проверку начала и транспортная прокуратура.