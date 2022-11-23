Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на путях в Новосибирской области

© /t.me/vm_sut
Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на путях в Новосибирской области
23 Ноя 2022, 12:32

Движение двух пассажирских поездов задержано из-за аварии на путях в Новосибирской области. Поезд врезался в грузовик, водитель которого погиб.

«В результате повреждения инфраструктуры из-за ДТП на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары в Новосибирской области задержаны два пассажирских поезда: №961 сообщением Камень-на-Оби — Карасук и №970 Иртышское — Камень-на-Оби. Время задержки составляет более 3 часов», — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, грузовик «КамАЗ» с прицепом выехал на пути на железнодорожном переезде между станциями Краснозерское и Хабары на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся грузовым поездом. Состав врезался в машину, прицеп которой отбросило на соседний путь под еще один проходящий грузовой поезд.

В итоге с путей сошли два локомотива. Повреждена железнодорожная инфраструктура.

Сейчас на месте продолжаются восстановительные работы. Задействовано около 200 железнодорожников. Движение на участке прервано.

Восточное управление СК РФ на транспорте объявило доследственную проверку по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Свою проверку начала и транспортная прокуратура.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины
Хельга Пирогова
Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.
Последние материалы
23 Ноя, 14:00
Новосибирский театр закрыл детский спектакль после доноса
23 Ноя, 12:48
Контрабанду леса в Китай на 1,3 млрд рублей обнаружили в Сибири
23 Ноя, 12:32
Пассажирские поезда задерживаются из-за аварии на путях в Новосибирской области
23 Ноя, 12:26
Сотрудников МЧС Хакасии подозревают в похищении 287 майнинговых устройств
23 Ноя, 11:27
Автобус с пассажирами перевернулся под Искитимом
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования