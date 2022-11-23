Контрабанду леса в Китай на 1,3 млрд рублей обнаружили в Сибири

© Сибирское таможенное управление
Контрабанду леса в Китай на 1,3 млрд рублей обнаружили в Сибири
23 Ноя 2022, 12:48

Сибирская оперативная таможня возбудила четыре уголовных дела из-за незаконного вывоза в Китай по железной дороге более 166 тыс. куб. м лесоматериалов. Их стоимость оценивается в сумму свыше 1,3 млрд рублей.

«Установлено, что в течение трех лет, с 2019 по 2022 годы, злоумышленники, действовавшие в интересах юридического лица, зарегистрированного в Красноярском крае, для таможенного оформления лесоматериалов в Сибирской электронной таможне предоставляли документы с недостоверными данными о производителе леса, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления. — По подозрению в совершении преступлений задержан житель Красноярского края, впоследствии в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу».

В рамках уголовных дел наложен арест почти на 6 тыс. куб. м лесоматериалов. Удалось задержать вагон и 11 уже готовых к незаконному вывозу контейнеров с пиломатериалами (более 700 куб. м).

Расследование продолжается, круг всех причастных устанавливается. Преступникам грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.


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