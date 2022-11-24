Сопровождавшего других военных мобилизованного ограбили и убили в Забайкалье

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Мобилизованный житель Забайкалья из медицинской роты умер в краевой клинической больнице при загадочных обстоятельствах. Его нашли истекающим кровью в хостеле, а с карты продолжают тратить деньги в алкомаркетах.

54-летний мужчина Александр Ташлыков получил повестку 22 сентября в военкомате Шилкинского района. Его определили в медицинскую роту, он неоднократно сопровождал больных военнослужащих в госпиталь Читы, рассказала «Чита.ру». Во время сопровождения одного из них мобилизованный так и не вернулся.

Ташлыков скончался в краевой клинической больнице. Экспертиза показала, что он погиб от травмы головы тупым предметом.

Сын погибшего выяснил, что банковская карта и военные билет Ташлыкова были в залоге в одном из хостелов Читы, где он остановился. Администратор хостела призналась сыну мужчины, что приехавший мобилизованный находился в тяжелом состоянии и истекал кровью.

Перед смертью мужчина снял с карты 38,5 тыс. рублей наличными, которые не нашли среди его вещей. Более того, уже после гибели с карты продолжались покупки в алкомаркетах «Кураж24», «Бристоль», «Колосок» на общую сумму около 8 тыс. рублей.

Следственный комитет начал проверку.