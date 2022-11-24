Рейс «Владивосток-Новосибирск» экстренно посадили из-за пассажира

24 Ноя 2022, 06:28

Самолет авиакомпании S7, двигавшийся из Владивостока в Новосибирск, совершил экстренную посадку в Благовещенске. Одному из пассажиров стало плохо.

Рейс «Владивосток-Новосибирск» 24 ноября, развернулся над Амурской областью и сел в аэропорту Благовещенска. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Решение о посадки было принято из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В аэропорту его встретили медики и госпитализировали.

Лайнер готовят для продолжения полета в Новосибирск.


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