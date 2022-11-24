Человек погиб при взрыве в Новосибирской области

© прокуратура Новосибирской области
Человек погиб при взрыве в Новосибирской области
24 Ноя 2022, 06:47

Взрыв печного котла произошел в Карасуке Новосибирской области. В результате погиб мужчина.

Прокуратура и СК проверяют обстоятельства взрыва в Карасуке, произошедшего 23 ноября. Там в помещении гаража на улице Союзная во время ремонта системы отопления взорвался котел. 

В результате получил повреждения мужчина, который впоследствии скончался.

На место выехал и.о. районного прокурора Алексей Дроздецкий. Также проверка начата следователем местного отдела СКР.


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