Человек погиб при взрыве в Новосибирской области
© прокуратура Новосибирской области
Взрыв печного котла произошел в Карасуке Новосибирской области. В результате погиб мужчина.
Прокуратура и СК проверяют обстоятельства взрыва в Карасуке, произошедшего 23 ноября. Там в помещении гаража на улице Союзная во время ремонта системы отопления взорвался котел.
В результате получил повреждения мужчина, который впоследствии скончался.
На место выехал и.о. районного прокурора Алексей Дроздецкий. Также проверка начата следователем местного отдела СКР.
Новости из рубрики:
Мнения
Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины
Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.
Последние материалы
Соловей-красношейка задержался в Красноярском крае до зимы из-за теплой осени Власти предлагают ФК «Томь» продать часть инвентаря для погашения долгов по зарплате Суд обязал мэрию Новосибирска купить более 600 единиц техники для уборки дорог Почти половина депутатов от Сибири не поддержала поражение «иноагентов» в правах и новые запреты на митинги Сибирское полпредство Путина решили лучше защитить
Мы в Telegram
Мы в YouTube
Мы в TwitterTweets by @taygainfo