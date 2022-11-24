Новосибирский госуниверситет откроет филиал в Казахстане

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Новосибирский госуниверситет откроет филиал в Казахстане
24 Ноя 2022, 10:11

Новосибирский государственный университет (НГУ) планирует открыть филиал в Казахстане. Власти республики согласовали решение.

Филиал НГУ и физико-математической школы при вузе планируется открыть на базе Казахского национального университета имени аль-Фараби (КазНУ) в Алматы, сообщила пресс-служба университета. Карта проекта разработана вплоть до 31 августа 2023 года и получила «принципиальное согласие о сотрудничестве» со стороны министерств науки РФ и Казахстана.

«Предлагаемая научно-образовательная экосистема интегрирована в национальный контекст Республики Казахстан и нацелена на отбор талантливых школьников с целью углубленного изучения предметов естественно-научного направления и реализацию совместных наукоемких проектов и прорывных технологий мирового уровня, — рассказал ректор НГУ Михаил Федорук. — Несомненными преимуществами Новосибирского госуниверситета с точки зрения создания филиала являются крепкие и многолетние научные, образовательные и культурные связи НГУ с ведущими вузами республики, а также мощная диаспора выпускников-казахстанцев НГУ, которая готова оказать поддержку в организации деятельности филиала».

В предварительный список специальностей, которые могут быть открыты на базе КазНУ, выбраны семь направлений бакалавриата и специалитета, включая геофизику в нефтепромысловом и горном деле, системное программирование и Deep Robotics (мехатроника и робототехника).

Кроме того, запланированы 15 специальностей магистратуры, в том числе моделирование нефтегазовых систем, биоинформатику, космическое и специальное приборостроение и ядерну. медицину.


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