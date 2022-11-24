Сибиряки запускают производство виски

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Алкогольная сибирская группа займется выпуском виски на заводе «Омсквинпром». Напиток из шотландских спиртов должен стоить 1–1,2 тыс. рублей, в среднем сегменте — 500–600 рублей за бутылку.

Алкогольная сибирская группа получила лицензию на производство виски. Ожидаются поставки дистиллятов из Шотландии и Армении, а начать разлив планируется в декабре, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на председателя правления компании Елену Столбовских.

В расширение производства вложено свыше 100 млн рублей. В первом квартале планируется выпустить 100 тыс. дал виски.

Виски из шотландских спиртов должен стоить 1−1,2 тыс. рублей, напиток в среднем сегменте — 500−600 рублей за бутылку.

АСГ входит в тройку крупных производителей водки и крепких настоек в России. По итогам 2021 года выпустила 8,3 млн дал продукции.

АСГ занималась дистрибуцией виски шотландской Whyte & Mackay. Но после начала «спецоперации» и новой волны западных санкций поставки напитка из страны осложнились из-за позиции ассоциации производителей Шотландии, отмечает издание. Кроме того, от отгрузок отказывались крупные производители виски из Ирландии, а США остановили поставки алкоголя в РФ.