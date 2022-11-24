Обрушение произошло на ТЭЦ в Красноярске, есть пострадавшие

24 Ноя 2022, 11:39

Три человека пострадали в результате обрушения конструкции на стройплощадке ТЭЦ №1 в Красноярске.Теплоснабжение жителей города не нарушено.

«Сегодня в 13:50 по местному времени поступило сообщение, что в результате монтажных работ на строительной площадке на территории ТЭЦ №1 произошло обрушение элемента конструкции строящегося электрофильтра с высоты 4 м, в результате которого пострадало 3 человека», — сообщили в краевом управлении МЧС.

Пострадавшим оказана помощь, их передали врачам скорой помощи.

UPD: По информации СГК, контролирующей ТЭЦ, пострадавшие – сотрудники подрядной организации.

«Им оперативно оказана первая медицинская помощь, при первичном осмотре диагностированы ушибы и переломы конечностей», – сообщили в компании.



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