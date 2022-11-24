Сибирское полпредство Путина решили лучше защитить

© 2gis.ru/Артем Ковалёв
Сибирское полпредство Путина решили лучше защитить
24 Ноя 2022, 12:10

Здание полномочного представительства президента РФ в Сибирском федеральном округе решили укрепить. На это потратят более 6 млн.

ФГУП «Предприятие по поставкам продукции» управделами президента России заключило три контракта на обновление здания сибирского полпредства. Из бюджета потратят чуть менее 6,4 млн рублей, следует из документов, опубликованных на портале госзакупок.

В полпредстве хотят реконструировать внутренний контроль-пропускной, а также поставить новый интегрированный досмотровый комплекс. Управделами президента заплатит и за разработку документации для «модернизации инженерно-технической укрепленности здания».

Все контракты заключены без конкурса. Технические задания и информация о подрядчиках не опубликована.


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