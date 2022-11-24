Почти половина депутатов от Сибири не поддержала поражение «иноагентов» в правах и новые запреты на митинги

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Госдума приняла поправки в 40 федеральных законов, поражающие в правах россиян, признанных «иноагентами», и вводящие новые запреты на митинги. Законопроект приняли во втором чтении при рекордно низкой для нынешнего созыва парламента поддержке депутатов. «За» голосовали только единороссы и представители ЛДПР — Тайга.инфо составила список. (В третьем чтении документ также приняли, но поименное голосование пока не опубликовано)

Депутаты рассматривали поправки в федеральные законы, нужные для исполнения нового закона об «иноагентах», вступающего в силу с 1 декабря. Законопроект запрещает «иноагентам» работать на госслужбе и в госорганах, служить по контракту, заниматься просвещением детей, преподавать в госвузах и школах, работать в избиркомах, участвовать в госзакупках и быть организаторами митингов. Информация, произведенная «иноагентами», становится запрещенной для детей.

Кроме того, Минюст сможет получать доступ к сведениям органов ЗАГС и банковской тайне «иноагентов» и тех, кого захочет включить в реестр. Напомним, что согласно новому закону для получения статуса не нужно получать деньги из-за рубежа — достаточно попасть под некое «иностранное влияние».

Вместе с ограничением прав «иноагентов» депутаты тем же законопроектом одобрили запреты на митинги возле зданий органов власти и наделили областные парламенты правом запрещать акции протеста в любом месте, где это обусловлено «объективными особенностями» региона.



За документ во втором чтении голосовали 304 депутата (только члены «Единой России» и ЛДПР) — это лишь 67% кресел в парламенте. При этом 42 единоросса не голосовали. Это один из минимальных уровней поддержки репрессивных законов в Госдуме последних лет.

По подсчетам Тайги.инфо, законопроект во втором чтении поддержали 56% депутатов, представляющих регионы Сибири, что на 11% меньше, чем общая поддержка в Госдуме. За документ не проголосовали даже соавторы «основного» закона об «иноагентах» — единоросс Олег Матвейчев и Роза Чемерис из «Новых людей».

Тайга.инфо показывает, как голосовали избранные от Сибири.

Новосибирская область:

Виктор Игнатов, Дмитрий Савельев, Олег Иванинский, а также Александр Жуков, который представляет и Омскую область («Единая Россия) — за.

Ренат Сулейманов (КПРФ) — против.

Александр Аксёненко («СРПЗП») — воздержался.

Омская область:

Оксана Фадина, Игорь Антропенко («ЕР») — за.

Андрей Алёхин, Виктор Соболев (КПРФ) — против.

Александр Ремезков («СРПЗП») — не голосовал.

Томская и Кемеровская области (как самая большая территориальная группа единороссов, включая округа):

Александр Максимов, Антон Горелкин, Вероника Власова, Дмитрий Исламов, Владимир Самокиш, Татьяна Соломатина, Павел Федяев и Михаил Киселёв («ЕР»), Алексей Диденко (ЛДПР) — за.

Николай Новичков («СРПЗП») — воздержался.

Вячеслав Петров, Олег Матвейчев («ЕР») — не голосовали.

Алтайский край:

Александр Прокопьев, Даниил Бессарабов, Иван Лоор и Владимир Шаманов («ЕР»), который также представляет Республику Алтай — за.

Мария Прусакова, Анжелика Глазкова (КПРФ), которая представляет также Республику Алтай и Туву — против.

Александр Терентьев («СРПЗП»), представляющий также Новосибирскую область — не голосовал.

Республика Алтай:

Роман Птицын («ЕР») — за.

Красноярский край:

Александр Дроздов, Юрий Швыткин, Виктор Зубарев, Алексей Веллер и Шолбан Кара-оол («ЕР»), который представляет еще и Туву с Хакасией — за.

Иван Бабич (КПРФ), представляющий также Хакасию и Томскую область — против.

Артур Чилингаров («ЕР»), который представляет Хакасию и Туву — не голосовал.

Хакасия:

Сергей Сокол («ЕР») — не голосовал.

Тува:

Айдын Сарыглар («ЕР») — за.

Иркутская область:

Сергей Тен, Антон Красноштанов, Александр Якубовский и Мария Василькова («ЕР») — за.

Сергей Левченко, Михаил Щапов (КПРФ) — против.

Георгий Арапов («Новые люди»), который представляет также Бурятию и Якутию — воздержался.

Бурятия:

Николай Будуев («ЕР») — за.

Вячеслав Мархаев (КПРФ) — против.

Вячеслав Дамдинцурунов («ЕР») — не голосовал.

Забайкалье:

Роза Черемис («Новые люди») — воздержалась.

Александр Скачков, Андрей Гурулёв («ЕР»), Юрий Григорьев («СРПЗП») — не голосовали.