Соловей-красношейка задержался в Красноярском крае до зимы из-за теплой осени
В Горном лесничестве национального парка «Шушенский бор» в конце ноября обнаружен соловей-красношейка. Обычно пролет этих птиц заканчивается в конце сентября.
Встреча с птицей состоялась 22 ноября, орнитологи считают, что причиной стала теплая осень, сообщает пресс-служба Объединенной дирекции заповедника «Саяно-Шушенский» и национального парка «Шушенский бор».
«Во время обхода береговой зоны Майнского водохранилища в районе урочища Пойлово, заметил силуэт птицы с приподнятым вверх хвостом. Такая поза напоминала соловья-красношейку, но совершенно не вписывалась в календарные сроки. Через густые ветки, с трудом удалось отыскать небольшое окошечко и рассмотреть „красное горло“», — рассказал старший государственный инспектор Сергей Чумаков.
Этот вид распространен в азиатской части России, кроме приполярных областей. Соловей-красношейка — перелетная птица. Зимует в Юго-Восточной Азии, Южном Китае и Индии. Населяет заросшие кустарником леса, поймы рек.
Для национального парка «Шушенский бор» соловей-красношейка является перелетно-гнездящимся видом. Прилет соловья обычно приходится на конец мая-начало июня, отлет происходит в сентябре.
Питаются соловьи-красношейки насекомыми и другими беспозвоночными, которых собирают в основном на земле среди травы, кустов, подлеска, валежника. Едят также ягоды.