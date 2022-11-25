Семьи мобилизованных жителей Бурятии до сих не могут получить обещанные дрова

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В Бурятии так и не решена проблема с выдачей дров семьям мобилизованных. Такую меру поддержки обещали власти республики. Теперь лидер буддистов обращается к президенту РФ и обращает внимание на бездействие главы региона.

Глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев попросил президента РФ Владимира Путина выдать семьям мобилизованных дрова. Видео разговора опубликовал телеграм-канал «Весь Улан-Удэ». (Сайт Кремля не публиковал никаких сообщений о подобном разговоре, нет этого видео и в телеграм-канале Аюшеева).

«Хотелось бы обратить внимание, сейчас вот у нас всех призвали — мобилизация прошла — на проблему заготовки дров. Люди, в основном из сельской местности уходят на <…> [спецоперацию], кто будет помогать им [семьям] заготавливать. Глава [Бурятии Алексей] Цыденов относится к этому… так, — сказал Хамбо Лама, сделав характерный жест. — Поэтому просьба, чтобы был контроль за этим, чтобы семьям мобилизованных помогали».

Кроме того, по словам Аюшеева, люди столкнулись с бумажной волокитой, чтобы собрать все необходимые для бесплатных дров бумаги.

Еще в конце октября глава республики Цыденов признавал, что семьи мобилизованных в Бурятии не могут получить обещанные властями дрова.

«Пообщался с ребятами. У них по части обеспечения и подготовки вопросов и не было. Были вопросы больше бытовые и к нам самим. По выдаче дров, — рассказывал Цыденов („ЕР“) по итогам встречи с мобилизованными, которых уже увезли в Запорожскую область. — Что правила, которые мы приняли не самые хорошие и многие из родственников не могут получить дрова. Поменяем правила».

Региональные власти ранее обещали по 10 кубометров дров одной семье и по 20 «кубов» на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера — до 20 кубов. В Туве за мобилизованного власти дают семьям по барану, в Якутске пообещали овощной набор, в Новосибирске — бесплатные билеты в зоопарк.

