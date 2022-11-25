Иркутский губернатор сказал матерям погибших в «спецоперации», что ушедшие в армию сыновья «принадлежали» государству

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Иркутский губернатор вручил награды родственницам погибших во время «спецоперации» в Украине. Он сказал, что ушедшие в армию больше не принадлежат семьям.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев («Единая Россия») встретился с матерями военнослужащих, погибших при «спецоперации». Видео церемонии опубликовано в его телеграм-канале.

«Мы все обязаны нашим мамам. На вашим плечах держится семейное согласие. <…> Если у женщины все спокойно на душе, то всегда это передается родным, близким и детям. Из покон веков женщины воспитывали в духе патриотизма, в духе защиты своей родины, территории, где они проживали. И цель каждого из вас и для меня лично, когда я поступал в военное училище — моя мама сказала замечательную фразу: „Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству“. Ты становишься государственным человеком, — сказал Кобзев. — Вот эта мысль с 18 лет меня всё время сопровождает».

Губернатор утверждает, что «они [погибшие] это сделали в интересах нашей страны, в интересах нашей родины, в интересах всех нас».

Кобзев вручил женщинам медали «Матери защитника Отечества», учрежденные в 2018 году местным областным советом женщин. В прикрепленном к публикации видео сообщается о гибели 28 иркутян.

При этом, по подтвержденным властями и родственниками данным «Людей Байкала», во время «спецоперации» погиб 101 житель Иркутской области.