«Аэрофлот» задерживает свой первый рейс из Новосибирска в Таиланд

25 Ноя 2022, 08:32

Рейс «Новосибирск-Бангкок», запланированный на 25 ноября, задержан. Пассажиры допускают, что никуда не полетят.

Рейс «Новосибирск-Бангкок», запланированный на утро 25 ноября, перенесен на 14:00 по новосибирскому времени. Об этом говорится на онлайн-табло аэропорта «Толмачёво».

«Пассажиры сидят в ожидании вылета с 5 утра, и непонятно, улетим или нет. Может, и не полетим, у многих оплачены гостиницы, люди сидят с маленькими детьми. Вылет перенесли второй раз за день. Билеты на одного туда и обратно по акции стоил 40 тыс. рублей», — рассказал читатель сайту НГС.

Рейс должен был стать первым у «Аэрофлота» по этому направлению.


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