Стоимость отдыха на зимнем Байкале выросла на 15-20%

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Стоимость отдыха на Байкале в зимний и летний сезон сравнялась. Раньше в холодное время года провести отпуск на озере было дешевле на 15-20%, чем летом.

«Практически у всех [турбаз] теперь февраль-март выделяется как [высокий] сезон. То есть цены на февраль-март устанавливаются как на летний сезон в связи с тем, что в прошлые годы в это время были достаточно серьезные потоки туристов на Байкал. Если на межсезонье есть какие-то подвижки по ценам буквально до января, то уже с января начинаются цены летнего сезона фактически. Часть баз просто не стали опускать летние цены. Это разница где-то 15−20% [между летними и зимними тарифами]», — рассказал ТАСС заместитель председателя Сибирской Байкальской ассоциации туризма Вадим Копылов.



На ближайший сезон на Байкале заняты уже практически все турбазы. На сервисах бронирования есть небольшой выбор на острове Ольхон — одном из самых популярных мест на Байкале. Стоимость начинается от 2 тыс. на двоих за ночь в феврале 2023 года без санузла в номере. Скромные комнаты с удобствами можно арендовать от 5 тыс. рублей. Более комфортабельные варианты размещения — от 10 тыс. рублей.