Пожилой инвалид кулаком забил насмерть пьющего сына в Бурятии

25 Ноя 2022, 10:37

Пенсионер из Бурятии подозревается в убийстве сына в состоянии аффекта. Мужчину довели постоянные пьянки и скандалы.

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего пенсионера, обвиняемого ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта). По данным следствия, мужчина забил насмерть собственного сына.

Пенсионер проживал вместе с сыном в селе Оронгой. Родственник пил и постоянно скандалил, оскорбляя отца. Пенсионер, по информации СК, при этом инвалид и нуждается в постороннем уходе. Следствие посчитало, что длительная психотравмирующая ситуация оказала на него влияние (это подтверждено экспертизой).

10 апреля во время очередной ссоры он убил сына: «Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия».

Уголовное дело направлено в суд.


Теги



Новости из рубрики:



Мнения
Материнство — это не величайшее предназначение, а социальный выбор женщины
Хельга Пирогова
Задача государства — создать условия, чтобы женщине было комфортно быть матерью, чтобы мысль о материнстве не пугала. Без этого никакие уроки и фразы про величайшее предназначение и счастье не работают.
Последние материалы
25 Ноя, 17:57
Аномальные холода придут в большинство регионов Сибири
25 Ноя, 17:37
Матерями участников «спецоперации» на встрече с Путиным оказались активистка ОНФ, родственница главы полиции и чиновницы из Сибири
25 Ноя, 12:48
40-градусные морозы ожидаются в Новосибирской области
25 Ноя, 12:04
Фуршет муниципальных мусорщиков в Новосибирске обойдется почти в полмиллиона
25 Ноя, 11:45
Мэрия Новосибирска купила 40 единиц дорожной техники, а надо свыше 600
© Тайга.инфо, 2004-2022
Версия: 5.0

Почта: info@taygainfo.ru

Телефон редакции:
+7 (383) 3-195-520

Коммерческая служба:
+7 (383) 3-192-552

Издание: 18+
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на tayga.info обязательна.

Яндекс цитирования