Пожилой инвалид кулаком забил насмерть пьющего сына в Бурятии

Пенсионер из Бурятии подозревается в убийстве сына в состоянии аффекта. Мужчину довели постоянные пьянки и скандалы.

В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 62-летнего пенсионера, обвиняемого ч. 1 ст. 107 УК РФ (убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта). По данным следствия, мужчина забил насмерть собственного сына.



Пенсионер проживал вместе с сыном в селе Оронгой. Родственник пил и постоянно скандалил, оскорбляя отца. Пенсионер, по информации СК, при этом инвалид и нуждается в постороннем уходе. Следствие посчитало, что длительная психотравмирующая ситуация оказала на него влияние (это подтверждено экспертизой).

10 апреля во время очередной ссоры он убил сына: «Находясь в состоянии аффекта, пенсионер повалил пьяного сына на пол и с силой нанес ему несколько ударов кулаками по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия».

Уголовное дело направлено в суд.