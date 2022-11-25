Фуршет муниципальных мусорщиков в Новосибирске обойдется почти в полмиллиона

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Сотрудники новосибирского муниципального предприятия, которое убирает мусор, соберутся на фуршет 15 декабря. Подрядчика нашли без конкурса.

Муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ») объявило конкурс на проведение фуршета. Объявление опубликовано на сайте госзакупок.

В документах нет никаких подробностей о деталях фуршета. Известно лишь, что он пройдет 15 декабря в концертном комплексе имени Маяковского на Красном проспекте в самом центре города.

«Время работы на мероприятии с 14:00 до 20:00», — указано в извещении.

Закупка проводилась без конкурса в формате у «единственного поставщика». Его название также не указано в карточке контракта. Фуршет обойдется в 414,6 тыс. рублей.

К какой дате приурочено торжество, не уточняется. 15 декабря, в частности, отмечается День радиотехнических войск ВКС России, Международный день чая, День работников суда Украины, а также День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей.

