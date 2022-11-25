40-градусные морозы ожидаются в Новосибирской области

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Морозная погода сохранится в Новосибирской области в ближайшие выходные 26-27 ноября. Столбик термометра может опуститься до -40.

По прогнозу синоптиков, в ночь на 26 ноября в Новосибирской области прогнозируется - 25…-30, местами до -35, днем -24… -29. Ветер будет северо-восточный 2-7 м/с, с порывами до 14 м/с.

27 ноября ночью ожидается -29…-34, местами до -40, днем -21… -26, местами до -31. Ветер будет северный, 2-7 м/с.

Осадков в оба дня не ожидается.

Холодная погода сохранится и в начале рабочей недели. В ночь на понедельник температура может упасть до -39. Днем будет -21… -26. Во вторник 29 ноября прогнозируется небольшое ослабление морозов, но ночные температуры все равно местами будут ниже -30.