Матерями участников «спецоперации» на встрече с Путиным оказались активистка ОНФ, родственница главы полиции и чиновницы из Сибири

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Кремль объявил о встрече президента РФ Владимира Путина «с матерями военнослужащих – участников СВО». Среди них оказались провластные активистки и даже советница губернатора.

Путин встретился с «матерями военнослужащих — участников специальной военной операции», объявил Кремль 25 ноября.

«Мы для этого с вами и собрались, я поэтому и предложил эту встречу, потому что хотел послушать вас, из первых уст, что называется, услышать ваши оценки — у вас информация же и оттуда поступает, — утверждает президента. — Ко мне много информации стекается из разных источников, но совсем другое дело — это ваши оценки, ваше мнение, идеи, предложения. Постараюсь сделать так, чтобы по максимуму всё из того, о чем мы сегодня будем говорить, было учтено и было использовано в реальной жизни».

Никто из родственниц российских мобилизованных, объединившихся в «Совет матерей и жен», не был приглашен, сообщила организация. Женщины из организации выступают за расследование всех жалоб мобилизованных. «Комитет солдатских матерей» также на встречу не пригласили.

Кремль также опубликовал фотографии женщин, которых посадили рядом с Путиным. Перед некоторыми видны таблички с именами и фамилиями. Они, судя по всему, оказались настоящим, потому что по ним и размещенным Кремлём фотографиям можно опознать женщин.

Например, Надежду Узунову (вторая справа от Путина на фото ниже). На ее странице во «ВКонтакте» даже есть видео с тем же одеянием, в котором она сидит у Путина. В ролике ее представляли «членом регионального отделения „Боевого братства“ Хакасии». В 2019 году ее назначили советником главы региона Валентина Коновалова (КПРФ) по внутренней политике, а в октябре 2022 года Узунова всё в той же одежде выступала на провластном митинге в Москве.



Kremlin.ru

Личная странице Узуновой во «ВКонтакте»

«У меня есть сыновья, я — многодетная мама. Один мой старший сын — морской пехотинец. Второй — десантник. Третий равняется на них, — утверждала Узунова на октябрьском митинге. — <…> Нам нужно консолидироваться женской силой, которая у нас есть. Создавать надежный тыл».

Известно, что Узунова родилась в 1981 году. Работала в медиагруппе «Юг Сибири» и региональной гостелекомпании РТС. Судя по странице во «ВКонтакте», уже в 2017 году она бывала на встречах с тогда еще главой Хакасии Виктором Зиминым («ЕР»), она ездила в ДНР. Ни в соцсетях, ни на октябрьском митинге у Кремля Узунова не уточнила, где могут служить ее сыновья.

Слева от Узуновой, судя по фотографиям Кремля, сидела Ирина Тас-оол. Которая теперь может занимать пост начальник отдела по делам семьи, в администрации Каа-Хемского кожууна (района). Ее личность подтвердил глава Тувы Владислав Ховалыг. Он написал так: «Собрались матери, чьи сыновья служат в рядах российской армии либо пребывают непосредственно в зоне спецоперации, а также проходят тактическую подготовку и боевое слаживание. Это и мобилизованные ребята, и добровольцы, и контрактники, и кадровые военные. Старший сын семьи Тас-оол один из таковых».

Кем именно и где служит «старший сын семьи Тас-оол» Ховалыг не уточнил. Ирина Тас-оол есть в друзья у Ховалыга во «ВКонтакте», у нее в профиле есть фотография молодого человека на инвалидной коляске, за которым стоит актер Гоша Куценко.

Еще одну участницу встречи телеграм-канал «Можем объяснить» опознал как замдиректора московсого госучреждения «Центр досуга и спорта „Юность“», муниципального депутата Ольгу Бельцеву. Ее фамилия также фигурирует на табличках на фотографиях, опубликованных Кремлём.







Еще одной участницей встречи оказалась член Общественной палаты Орехово-Зуева Марина Мигунова. А справа от Путина сидела Жарадат Агуева — ее РИА Новости назвали «домохозяйкой из Чечни», но указав при этом, что ее сыновья — высокопоставленные силовики: начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев и командир батальона «Запад-Ахмат» Исмаил Агуев.

Кроме того, на встрече с президентом оказалась член Совета по правам человека при президенте Юлия Белехова. Она — мать четверых детей, но ее сын Егор Машинков, как утверждает РИА Новости, «после прохождения подготовки в Нижегородской области и в Белоруссии находится на обследовании в госпитале в Наро-Фоминске». Участвовал ли он в «спецоперации», а если нет, то как попал в госпиталь, не уточняется.

Полная тезка Белеховой с теми же светлыми волосами, что и на фото от Кремля возглавляет подмосковный исполкома «Общероссийского народного фронта». Белехова в 2016 году пыталась попасть в Госдуму, но не прошла.

Еще одна женщина оказалась матерью майора Энвера Набиева из Дагестана. В начале 2022 года он был начальником штаба-заместителя командира танкового батальона 5-й отдельной гвардейской танковой бригады З6-й общевойсковой армии Восточного военного округа в Улан-Удэ. В сентябре глава Дагестана, единоросс Сергей Меликов вручал офицеру памятные именные часы, он получил звание Героя России. Как и Надежда Узунова, участвовал в одном из провластных митингов.

