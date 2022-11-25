Аномальные холода придут в большинство регионов Сибири

© Стас Соколов
Аномальные холода придут в большинство регионов Сибири
25 Ноя 2022, 17:57

В Сибири 26-27 ноября ожидается аномальное для осени похолодание. Самые серьезные морозы могут прийти в Иркутскую область – там столбик термометра опустится до -45. В регионах Западной Сибири прогнозируется до -40.

27 ноября-1 декабря в Иркутске ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−14 градусов ниже климатической нормы. 26 ноября днем местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 15−18 м/с, снег, метели, пишет ТАСС со ссылкой на местный гидрометцентр.

В Иркутской области столбик термометра может опуститься до -45 ночью и до -38 днем.

За пределы климатической нормы на 17 градусов выйдет температура воздуха в Красноярском крае, там на севере центральных районов ожидается до -41. Погоду местами будет осложнять снег и метель.

В Омской области и Республике Алтай из-за аномальных холодов объявлено штормовое предупреждение. Около -40 ожидается на территории Томской области и Алтайского края. Сибуправтодор рекомендует автомобилистам по возможности воздержаться от дальних поездок по Сибири.

Серьезный минус будет и в Новосибирской области, в ночь на 27 ноября температура может упасть также до -40.

В Кузбассе морозы до -40 осложнятся северным ветром. «Такая погодная обстановка сохранится до конца ноября и в первых числах декабря. Связана она с установлением антициклона и затоком холодной воздушной массы из районов Якутии», — сообщили в Кемеровском гидрометцентре.


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