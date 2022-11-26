Главу фонда «Свободная Бурятия» объявили «иностранным агентом»

© Соцсети. Александра Гармажапова
Главу фонда «Свободная Бурятия» объявили «иностранным агентом»
26 Ноя 2022, 03:11

Власти РФ объявили президента фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову «иностранным агентом». В реестр включили и бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, который, впрочем, уже несколько месяцев не ведет публичную деятельность.

Министерство юстиции РФ внесло в реестр физлиц — «иностранных агентов» основательницу фонда «Свободная Бурятия» Александру Гармажапову. Организация помогает уроженцам республики вернуться домой со «спецоперации».

«Господа из Кремля, как интересно получается: то, согласно вашей же пропаганде, буряты – главные борцы за "русский мир", то работают в интересах Украины. Вы уж там определитесь», - прокомментировала Гармажапова решение в соцсетях.

Также в реестр включен политик, бывший мэр Екатеринбурга, экс-депутат Госдумы РФ Евгений Ройзман. В его отношении еще летом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 (повторная «дискредитация» ВС РФ), в качестве меры пресечения ему было запрещено посещать публичные места и мероприятия, отправлять и получать почту и использовать средства связи.

При этом Минюст 25 ноября утверждает, что Ройзман вел «политическую деятельность» и якобы получал деньги от Украины — каким образом он мог это делать, находясь под мерой пресечения, не уточняется.

«*** [полная жесть] — Я просто не знаю, как это еще можно прокомментировать, — цитирует E1.ru юриста Ройзмана Юлию Федотову. — Я не могу себе представить. Я не могу себе представить большего патриота, чем Евгений Ройзман. Человек из России никуда не уезжал, никаких иностранных вливаний не получает, работает для людей, для россиян! И он признан иноагентом?»

В список также включены адвокат Илья Новиков, ведущая «Дождя»* Анна Монгайт, юрист Федор Телин, сахалинская журналиста Любовь Барабашова, сотрудничавшая с «Радио Свобода»* и «Сибирь.Реалии»*. Туда же включили координатора уфимского отделения движения за права избирателей «Голос»** Виталия Ковина, которого ранее исключили из списка «СМИ-иноагентов».

В реестр незарегистрированных объединений — «иностранных агентов» внесли инициативную группу «Т-Действие» из Петербурга. В реестр НКО — «иностранных агентов» попал благотворительный фонд «Социальное партнерство», учрежденный Галиной Старовойтовой. По инициативе именно этого фонда в России создали Общественные наблюдательные комиссии, для контроля соблюдения прав заключенных.

*По версии Минюста РФ, является СМИ, выполняющим функции иностранного агента. Мы обязаны указывать все это по запретительным законам.

**По версии Минюста РФ, входит в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции «иноагента».


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