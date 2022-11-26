Режим черного неба объявлен в нескольких регионах Сибири

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Метеоусловия в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Уровень загрязнения в Новосибирске, согласно данным сервиса AirVoice, утром 26 ноября достиг 7 баллов.

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности ожидаются в регионах Западной Сибири.



Режим «черного неба» вводится в Новосибирске и Томске с утра 26 ноября до 18:00 28 ноября.

В Кузбассе проблемы с воздухом могут возникнуть в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске до 28 ноября.

В Алтайском крае в Барнауле и Бийске неблагоприятные для рассеивания вредных примесей условия ожидаются с утра 27 ноября до 18:00 28-го.

По данным сервиса AirVoice, уровень загрязнения воздуха в Новосибирске 26 ноября достиг 7 баллов - это уже может быть опасно для людей с аллергией, астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями.