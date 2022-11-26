Связанная с крупным производителем соли компания хочет построить мусорные заводы под Новосибирском

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Три компании подали заявки на участие в конкурсах на строительство комплексов по переработке мусора в Новосибирской области. Помимо местных предприятий, среди претендентов ООО «Орбита», связанное с оренбургским регоператором ТКО и бизнесменом Сергеем Черным, возглавляющим «Руссоль».

В правительстве Новосибирской области вскрыли конверты с заявками на участие в конкурсах на право заключения концессионных соглашений для создания и эксплуатации левобережного и правобережного комплексов по переработке твердых коммунальных отходов.

На участие в конкурсе на правобережный комплекс подали заявки три предприятия: ООО «Орбита», АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство». К созданию левобережного предприятия проявили интерес те же участники, кроме картонно-бумажного комбината.

В 2016 году региональное правительство во главе с Владимиром Городецким (ныне — сенатор) заключило концессионное соглашение с ООО «Экология-Новосибирск» на строительство мусоросортировочных комплексов и полигонов в Раздольном и Верх-Туле. Проект стоимостью 6,5 млрд рублей был рассчитан на 40 лет, недополученные доходы инвестора должен компенсировать региональный бюджет — до 2 млрд рублей в год. Объекты так и не начали строить, в мае 2022 года концессию расторгли.

Мощность каждого комплекса должна составить порядка 300 тыс. тонн, сообщали власти в 2022 году, актуализировав идею по созданию предприятий. «На комплексах будет организовано 100% сортировка, а также компостирование – система переработки органических отходов, которая позволит значительно снизить объемы размещаемого мусора и избавит его от рисков возгораний и неприятных запахов», - говорилось в сообщении минЖКХ.

АО «Новосибирский картонно-бумажный комбинат» создано в Новосибирской области в 2007 году. Его возглавляет местный бизнесмен Игорь Диденко. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году комбинат получил 1,89 млрд рублей выручки и 201,4 млн рублей чистой прибыли.

«Спецавтохозяйство» - муниципальное предприятие. По данным «Контур.Фокус», в 2021 году оно получило 727,5 млн рублей выручки и 72,2 млн рублей прибыли. Предприятие и так эксплуатирует действующие мусорные полигоны под Новосибирском. Один из них неоднократно горел.



ООО «Орбита», как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на областное правительство – оренбургская компания. Одноименная фирма, занимающаяся сбором отходов, создана в Оренбурге в октябре 2022 года, следует из данных «Контур.Фокус». Ее учредителем является ООО «Природа», более 80% которого принадлежит Сергею Черному, остальные также распределены между людьми с фамилией Черный. Сергей Черный возглавляет «Руссоль» - компанию называют крупнейшим производителем соли в России, она ведет добычу на нескольких месторождениях, в том числе в Иркутской области.