Забайкальский предприниматель объяснил повышение цен на проезд проведением СВО

Предприниматель Николай Сущих, занимающийся пассажироперевозками в Забайкалье, подал уведомление об увеличении тарифа, указав в качестве обоснования снижение пассажиропотока из-за проведения СВО и рост цен.

«Уведомляем вас, что в связи с ростом цены на энергоносители, запасные части, увеличение МРОТ с 1 января 2023 года, снижением пассажиропотока в связи с проведением СВО, а также перекосом в тарифе на проезд по маршруту Чернышевск — Утан предприятие вынуждено поднять стоимость проезда в общественном транспорте с 1 декабря», — цитирует документ, направленный главе района, «Чита.ру».

Там же отмечается, что с ноября 2021-го по ноябрь 2022-го литр дизельного топлива подорожал с 68 рублей до 72−75 рублей, тонна угля — с 3,5 до 4,5 тысячи рублей, запчасти подорожали в среднем на 10%.

Тариф на маршруте Чернышевск — Мильгидун подорожает с 100 до 150 рублей.

Человек, телефон которого указан в обращении, подтвердил, что такой документ направлялся в администрацию.

«В свое время у нас был губернатор, шла речь о том, что рейсы нужно субсидировать, он подтвердил, что такие расходы не должны ложиться на предпринимателя. Мы обратились в министерство строительства и транспорта — оттуда пришел ответ: мы распределением субсидий не занимаемся, вы можете сократить число рейсов и повысить цены. Мы этот ответ приняли к действию», — пояснил собеседник издания.