Более 150 пассажиров застряли в аэропорту Новосибирска из-за внезапной посадки самолета

26 Ноя 2022, 12:05

Самолет авиакомпании «Северный ветер», следовавший по маршруту Новокузнецк — Санкт-Петербург, незапланированно приземлился в Новосибирске.

По данным транспортной прокуратуры, посадка была совершена около 08:00 местного времени.

Вылета ожидают 154 пассажира, из них 7 детей. По предварительным данным авиакомпании, вылет запланирован до 22:00.


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