Красноярец избил и облил зеленкой свою беременную девушку, заподозрив в неверности

Красноярец избил и облил зеленкой свою беременную девушку, заподозрив в неверности
26 Ноя 2022, 15:10

Красноярские следователи проверяют сообщения об избиении беременной женщины мужчиной, с которым она состояла в отношениях. Он угрожал ее выбросить в окно.

Сообщения о нападении на женщину в Красноярске появились в СМИ. Так, KrasMash пишет, что мужчина решил проверить свою подругу и написал ей с другого номера, предложив встретиться. Она якобы сразу его раскусила и решила подыграть.

«В назначенный день он напал на подругу около подъезда с ножом и затащил в квартиру. Там жестко избил, побрил налысо, облил зеленкой», — говорится в сообщении.

Облитую зеленку женщину он снял на камеру. По данным журналистов, пострадавшая беременна и у нее уже есть один ребенок — оба от бывшего мужа. Нападавший ранее был судим. В ролике он угрожает ее выкинуть из окна.

Следственный комитет объявил о начале доследственной проверки.


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