Избивший и обливший зеленкой беременную девушку красноярец задержан

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Избивший и обливший зеленкой беременную девушку красноярец задержан
27 Ноя 2022, 06:35

Житель Красноярска задержан по подозрению в истязании женщины. Ранее было опубликовано видео, на котором он угрожал убить девушку.

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летнего жителя Красноярска по пунктам «в», «д» ч. 2 ст. 117 УК (истязание, в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности) и пунктам «г», «е» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы). Ранее в СМИ появился ролик, на котором мужчина угрожает убить 22-летнюю девушку.

«По данным следствия, неоднократно в ноябре 2022 года, подозреваемый, достоверно зная, что его знакомая 22-летняя женщина находится в состоянии беременности применял в отношении нее физическую силу. В ночь с 25 на 26 ноября 2022 года подозреваемый, под предлогом личной беседы, находясь около дома по улице Маяковского в Красноярске, встретился с девушкой. В ходе конфликта, угрожая применением насилия, демонстрируя перед потерпевшей нож, схватил девушку за шею и завёл в квартиру своего знакомого, где незаконно удерживая облил ее антисептическим средством и подстриг волосы», — сообщили в краевом управлении СК РФ 27 ноября.

Сообщалось, что мужчина решил проверить свою подругу и написал ей с другого номера, предложив встретиться. Она сразу его раскусила и решила подыграть. Но потом началось насилие.

По данным журналистов, пострадавшая беременна и у нее уже есть один ребенок — оба от бывшего мужа. Нападавший был ранее судим. В ролике он угрожает выкинуть девушку из окна.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.


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