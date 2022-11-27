Мужчина с муляжом гранаты пытался проникнуть в закрытый томский город

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Мужчина с муляжом гранаты пытался проникнуть в закрытый томский город
27 Ноя 2022, 07:15

Мужчина пытался попасть на территорию закрытого города Северск в Томской области с предметом, похожим на гранату. Там находится завод по производству ядерных материалов.

Мужчина 1986 года рождения пришел на центральный КПП Северска с предметом, похожим на гранату РГ-42. Об это сообщила пресс-служба «Сибирского химического комбината», работающего на территории закрытого города.

Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения. На время инцидента здание КПП оцепили, людей эвакуировали.

Мужчина был задержан. Граната оказалась муляжом.

На территории ЗАТО Северск, в котором проживают более 100 тыс. человек, находится «Сибирский химический комбинат». Он занимался производством компонентов ядерного оружия. С 2008-го СХК полностью прекратил выпуск таких материалов, сосредоточившись на переработке и обогащении урана для гражданских целей.


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