Мужчина с муляжом гранаты пытался проникнуть в закрытый томский город
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Мужчина пытался попасть на территорию закрытого города Северск в Томской области с предметом, похожим на гранату. Там находится завод по производству ядерных материалов.
Мужчина 1986 года рождения пришел на центральный КПП Северска с предметом, похожим на гранату РГ-42. Об это сообщила пресс-служба «Сибирского химического комбината», работающего на территории закрытого города.
Неизвестный был в состоянии алкогольного опьянения. На время инцидента здание КПП оцепили, людей эвакуировали.
Мужчина был задержан. Граната оказалась муляжом.
На территории ЗАТО Северск, в котором проживают более 100 тыс. человек, находится «Сибирский химический комбинат». Он занимался производством компонентов ядерного оружия. С 2008-го СХК полностью прекратил выпуск таких материалов, сосредоточившись на переработке и обогащении урана для гражданских целей.
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