Более 20 домов остались без тепла под Новосибирском в тридцатиградусные морозы
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В одном из районов Новосибирской области многоквартирные дома остались без отопления. В регионе стоят тридцатиградусные морозы.
Аварийное отключение отопления произошло в поселке Октябрьский Мошковского района неподалеку от Новосибирска. Под отключение попало 22 многоквартирных жилых дома, сообщили в региональном управлении МЧС.
«На месте аварии работают аварийно-восстановительная бригада ООО „Мастерская тепла“, управляющая компания „Согласие“ и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в ведомстве.
В регион пришли тридцатиградусные морозы.
UPD: Прокуратура начала проверку. «Будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц», — отметили в пресс-службе ведомства.
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