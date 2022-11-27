Более 20 домов остались без тепла под Новосибирском в тридцатиградусные морозы

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Более 20 домов остались без тепла под Новосибирском в тридцатиградусные морозы
27 Ноя 2022, 07:48

В одном из районов Новосибирской области многоквартирные дома остались без отопления. В регионе стоят тридцатиградусные морозы.

Аварийное отключение отопления произошло в поселке Октябрьский Мошковского района неподалеку от Новосибирска. Под отключение попало 22 многоквартирных жилых дома, сообщили в региональном управлении МЧС.

«На месте аварии работают аварийно-восстановительная бригада ООО „Мастерская тепла“, управляющая компания „Согласие“ и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона», — уточнили в ведомстве.

В регион пришли тридцатиградусные морозы.

UPD: Прокуратура начала проверку. «Будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц», — отметили в пресс-службе ведомства.


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