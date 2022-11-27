Двое погибли в аварии с автобусом в центре Новосибирска

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В центре Новосибирска произошло серьезное ДТП с автобусом. Есть жертвы.

Водитель автомобиля Toyota Camry двигался по эстакаде в Центральном районе от Красного проспекта в сторону улицы Большевистская и наехал на разделительное ограждение. Затем он столкнулся с пассажирским автобусом, сообщили в Госавтоинспекции региона.

«От полученных травм погибли водитель и пассажир Toyota Camry, еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести», — рассказали в ведомстве.

В автобусе никто не пострадал.