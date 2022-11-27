Иркутянин признан виновным в изнасилованиях 10-летней сестры

© unsplash.com/Joe deSousa
Иркутянин признан виновным в изнасилованиях 10-летней сестры
27 Ноя 2022, 10:47

Житель Иркутска признан виновным в сексуальном насилии над сводной сестрой. Он заставлял ее молчать, угрожая убить бабушку.

Октябрьский районный суд Иркутска признал 22-летнего местного жителя виновным по ст. 131 УК (изнасилование) и ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера), сообщили в региональном управлении СК РФ.

«Следствием и судом установлено, что молодой человек неоднократно совершал преступления сексуального характера в отношении своей сводной сестры. Первый эпизод был совершен, когда девочке было 10 лет. Преступник угрожал сестре расправой. Несколько лет девочка молчала о произошедшем, злоумышленник запугал сестру, постоянно говорил ей, что убьет её и бабушку», — рассказали в ведомстве.

Об издевательствах девочка рассказала одному из родственников только в февраля 2022 года. Он обратился в полицию.

Суд приговорил молодого человека к 17 годам колонии строгого режима.


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